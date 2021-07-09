В A.G.R. Group Мисака Хидиряна развенчали 3 мифа об открытии рынка земли

"Формальное открытие рынка и возможности продажи и покупки земли, по сути, означает лишь появление дополнительного инструментария", – считает директор агрохолдинга

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В агрохолдинге A.G.R. Group бизнесмена и мецената Мисака Хидиряна прокомментировали открытие рынка земли. Так, исполнительный директор и глава правления компании Игорь Шестопалов развенчал 3 главных мифа земельной реформы, пишет Латифундист.

Миф 1: "рынок" открылся только с 1 июля 2021 года

"Я считаю, что мы уже находимся в рынке. Та же аренда на 49 лет – очень похожий инструментарий. Мы платим за нее такую же цену, как за реальную продажу", - сказал Игорь Шестопалов.

Кроме этого, в аграрном холдинге, владельцем которого является Мисак Хидирян, отмечают, что их вполне устраивает возможность арендовать землю на 49 лет.

"Формальное открытие рынка и возможности продажи и покупки земли, по сути, означает лишь появление дополнительного инструментария", - прокомментировал руководитель A.G.R. Group.

Миф 2: люди будут продавать землю больше, чем до открытия рынка

В A.G.R. Group прогнозируют немного другое развитие событий.

Игорь Шестопалов: "На мой взгляд, о физическом спросе и реальном желании людей продавать землю вполне можно судить уже сегодня. Да, есть люди, которые продают свою землю. Им нужны деньги или, может быть, вынуждают к продаже какие-то обстоятельства. Но таких людей не очень много".

Миф 3: компании-арендаторы не инвестируют в развитие земли

Это тоже ошибочное мнение. Бизнес попросту не сможет работать, если будет игнорировать очевидные потребности содержания земли. В качестве примера Игорь Шестопалов рассказал, как компания Мисака Хидиряна инвестирует в орошение.

"В орошение мы и так уже вошли, поскольку с запуском рынка земли его не связываем. Мы для себя видим решение – если договор аренды минимум 15-летний, в принципе, в орошение уже можно инвестировать", – развеял третий миф Игорь Шестопалов.

A.G.R. Group – это частный сельскохозяйственный холдинг бизнесмена и мецената Мисака Хидиряна, работающий в 5 областях Украины и объединяющий 20 украинских компаний, специализирующихся на выращивании зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных земель компании составляет 32 тыс. га.