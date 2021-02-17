Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok

15 лет назад Reebok купили за 3,8 млрд долларов, а теперь за него просят 1,2 млрд

Немецкий производитель спортивной одежды – компания Adidas планирует продать или выделить свой малоэффективный бренд Reebok через 15 лет после того, как он купил американский фитнес-лейбл, чтобы конкурировать с заклятым конкурентом – американской транснациональной компанией Nike.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Adidas заявила, что решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok в рамках пятилетней стратегии, которую она планирует представить 10 марта, когда компания также опубликует результаты за 2020 год. Компания сообщит о прекращении деятельности Reebok с первого квартала 2021 года.

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Источник агентства в банке сообщил, что сейчас Reebok может стоить около 1,2 млрд долларов, хотя в 2006 году ее купили за 3,8 млрд.

"Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга", – заявил гендиректор немецкой компании Каспер Рорстед.

Тем временем Adidas удалось закрепить доминирование над Nike в Соединенных Штатах с помощью своего основного бренда, чему способствовало партнерство с такими знаменитостями, как Канье Уэст, Бейонсе и Фаррелл Уильямс.

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После того, как Рорстед занял пост гендиректора в 2016 году, он запустил план оздоровления Reebok, который помог сделать бренд прибыльным, но его эффективность продолжала отставать от основного бренда Adidas, и затем он пострадал от пандемии COVID-19.

Чистые продажи Reebok упали на 7% в третьем квартале 2020 года до 488 млн долларов после падения на 44% в предыдущем квартале. В 2019 году Adidas снизил балансовую стоимость Reebok почти вдвое по сравнению с 2018 годом – до 1020 млн долларов.

В Adidas подумывают выделить Reebok в отдельную публичную компанию или продать бренд частному капиталу, другому крупному спортивному ритейлеру или мультибрендовому игроку, например, всемирно известной американской компании по производству одежды и обуви VF Corp., имеющей более 30 брендов.

В то же время аналитики считают, что недавнее сотрудничество Reebok со знаменитостями вроде хип-хоп исполнительницы Cardi B, и новый акцент на женской одежде улучшили положение бренда.

А пока немецкая компания думала, как ей избавиться от проблемного актива, в Одессе вьетнамцы массово шили поддельные Reebok и Adidas.

Также напомним, что в подпольном цеху Одессы шили Adidas, Gucci и Versace.

Также в Одессе во время санкционированного обыска сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли фальсифицированную продукцию, средства и сырье для ее изготовления, в частности, швейные машинки, утюги, клише с товарными знаками Nike.