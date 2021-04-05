Акции Tesla бьют рекорды, а Маск разбогател до 171 млрд долларов

Tesla Model Y

Корпорация Tesla должна увеличить свою рыночную стоимость примерно на 50 млрд долларов, поскольку в понедельник, 5 апреля, акции производителя электромобилей резко выросли после того, как компания объявила о рекордных поставках на фоне высокого спроса в Китае, что помогло ей компенсировать влияние глобального дефицита автомобилей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции подскочили почти на 8% в ходе предпродажных торгов и должны будут достигнуть максимума за месяц.

В пятницу, 2 апреля, компания заявила, что воодушевлена ​​сильным приемом младшего кроссовера Model Y в Китае и быстро выходит на полную производственную мощность. А еще 1 апреля компания стоила почти 662 млрд долларов.

Аналитики сохраняли надежду, что, несмотря на глобальную нехватку микросхем, которая ударила по всему автомобильному сектору, проблемы с цепочкой поставок и растущую конкуренцию, Tesla все же удалось произвести примерно такое же количество автомобилей в I квартале 2021, как и в IV квартале 2020.

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Как свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, Маск разбогател до 171 млрд долларов.

Напомним, 7 декабря 2020 акции Tesla подпрыгнули на 7,1% – до 641 доллара. Акапитализация компании выросла на 100 млрд долларов только за девять торговых дней.

А 24 ноября капитализация Tesla впервые превысила 500 млрд долларов.

Видео: Tesla