АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензина

Сеть устанавливала одинаковые цены независимо от бренда АЗС и региона

Антимонопольный комитет на 4,7 млрд грн оштрафовал крупнейшую сеть АЗС Украины, входящих в группу "Приват", за антиконкурентные действия при установлении цен на горючее.

Об этом во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Штраф наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

В АМКУ отмечают, что в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картами "Авиас". В ней участвуют более 1625 автозаправок, работающих под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25% рынка.

"Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников", – сказано в сообщении антимонопольщиков.

Во всей сети продавали бензин и дизтопливо Keropur Energy, одновременно устанавливая одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал "центр", где осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

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Комитет установил, что операторы АЗС, в т.ч. "Укрнафта", закупали в "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше аналогичного импортного топливо.

"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, комитет утвердил за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

На сайте "Авиас" указывается, что в партнерскую сеть входит более 1540 станций, работающих под следующим брендами:

"Авиас";

"Укрнафта";

ANP;

ZNP;

Sentosa Oil;

"Юкон";

Rubix.

Напомним, в декабре 2019-го Антимонопольный комитет рекомендовал участникам рынка снизить розничные цены на бензин на фоне падения цен горючего в крупном опте.

Также писалось, что в марте 2020-го АМКУ планировал обсудить с топ-менеджментом крупнейших сетей АЗС возможность снижения цен на бензин в связи с падением стоимости нефти в мире.

А в сентябре 2020-го АМКУ предостерег игроков рынка от антиконкурентных действий вроде создания искусственного дефицита топлива, необоснованного повышения оптовых и розничных цен.