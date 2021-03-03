АМКУ заявляет об отсутствии оснований для поиска монопольных злоупотреблений в секторе зеленой энергетики

АМКУ не имеет данных о превышении "зелеными" производителями порога в 35% или их сговоре на рынке энергетики

Антимонопольный комитет Украины заявляет об отсутствии оснований для каких-либо проверок в секторе "зеленой" энергетики Украины из-за того, что ее доля на энергетическом рынке страны очень скудная. "Цензор.НЕТ" сообщает, что об этом заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская в интервью "Первому деловому телеканалу".

"Мы должны оценивать действия согласно влиянию на конкуренцию. На сегодняшний день доля "зеленой" энергетики – это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году ожидается 19%. И это еще не является той частью, по которой можно сказать, что значительная рыночная власть, или монопольное положение", - сказала Пищанская.

По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не имеет причин для начала каких-либо расследований или проверок со стороны АМКУ.

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Пищанская уточнила, что на сегодняшний день не имеет данных ни о превышении "зелеными" производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.

"Поэтому, мы должны разделять вопросы, которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства и которые относятся к другим сферам", – сказала она.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что определенные общественные организации распространяют ложную информацию о "зеленой" энергетике, а также пытаются втянуть АМКУ в лоббирование интересов предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.