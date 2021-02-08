Apple Car от Hyundai не будет – переговоры об исторической сделке сорвались

Информацию уже подтвердили в концерне Hyundai-Kia

Автопроизводитель Hyundai-Kia подтвердил, что прекратил переговоры, касающиеся производства электромобиля Apple Car. В Hyundai-Kia заявили, что решение не было принято, так как переговоры находились на ранних стадиях и не сдвинулись в положительном направлении.

Об этом пишет Gizmochina, ссылаясь на нормативную документацию Hyundai-Kia.

Ранее источники на авторынке ожидали, что к концу марта 2021 года Hyundai-Kia и Apple заключат сделку по производству Apple Car. Возможное соглашение оценивали в 3,6 млрд долларов.

Apple Car / Фото: gagadget.com

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Хотя переговоры с Hyundai и Kia завершились без заключения соглашения, об общении Apple с другими компании пока ничего неизвестно. Ходят слухи, что Apple ведет переговоры с шестью другими компаниями, включая японских автопроизводителей.

Напомним, несмотря на множество слухов, аналитики подсчитали, что Apple Car выпустят не раньше 2023-2025 года.

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