Apple снова стал самым дорогим брендом в мире: рейтинг

Apple впервые за четыре года возглавила рейтинг самых дорогих брендов в мире, составленный американской консалтинговой компанией Brand Finance.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией 26 января.

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Отмечается, что Apple впервые с 2016 года удалось обогнать Amazon и Google благодаря успешной диверсификации и набору 87% стоимости бренда.

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Таким образом, список топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом (традиционно большинство из них – технологические гиганты):

Apple – 263,4 млрд долларов. Amazon – 254,2 млрд. Google – 191,2 млрд. Microsoft – 140,4 млрд. Samsung – 102,6 млрд. Walmart – 93,2 млрд. Facebook – 81,5 млрд. ICBC – 72,8 млрд. Verizon – 68,9 млрд. WeChat – 67,9 млрд.

Напомним, что в 2020-м, а также два года до этого, первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира занимал Amazon.

Ранее мы писали, что основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ненадолго возглавил список богатейших людей в мире. Однако вскоре в рейтинге снова произошли перестановки, и его обошел владелец Amazon Джефф Безос.

А имя самой богатой модели в мире вы можете узнать в сюжете "Сегодня":

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