Ассоциация экологов обратилась к министру Абрамовскому

Экологи требуют организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду

Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЕУ) обратилась к главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому с требованием организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду и не допустить их принятия без оценки общественности. Об этом говорится в открытом письме от ПАЕУ Абрамовскому.

Письмо ПАЕУ министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому Реклама

"Поскольку ПАЕУ представляет большинство субъектов хозяйствования и разработчиков отчетов оценки воздействия на окружающую среду, а опубликованный 10 декабря 2020 проект "Общих методических рекомендаций по содержанию и порядку составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду" непосредственно влияет на их деятельность, просим прислать ПАЕУ финальную версию Методических рекомендаций и организовать их публичное обсуждение", – отмечается в письме.