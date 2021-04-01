Авторынок новых легковушек в Украине подскочил на 40%: ТОП-10 марок

Автоконцерны в марте 2021 активно толкались локтями в борьбе за клиентов

Несмотря на карантинные мероприятия и угрозу введения всеукраинского локдауна, авторынок в марте 2021 традиционно показал сезонный рост.

Об этом сообщает специализированное издание AUTO-Consulting.

Все операторы смогли продать в марте более 9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 40% больше показателя 2020 года.

После двух месяцев спада в 2021 году, мартовский всплеск продаж не только выровнял ситуацию, но и перевел тренд годовых продаж в положительную зону. Теперь, по итогам первого квартала, отечественный авторынок вырос на 5,2%.

В позициях марок авто произошли подвижки, местами даже существенные. Renault нарастила продажи на 45% и вышла на первое место, потеснив Toyota. KIA добавила к продажам 54% и поднялась на третье место, опередив Skoda (+35%).

Бренд Volkswagen показал 79% роста продаж, что дало ему возможность выйти на пятое место, обойдя Hyundai и Nissan. Сразу на четыре позиции подпрыгнула Chery (+70%), а 9-е и 10-е места в ТОП-10 достались Suzuki и Mitsubishi.

Огорчили Mazda (+0,83) и Ford, (-4,04), чьи показатели продаж опустили их сразу на пять позиций – соответственно 14 и 16 места.

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Издание отмечает, что мартовский всплеск продаж не обошел и премиальный сегмент. Заметно прибавили почти все бренды, за исключением Lexus, у которого был спад продаж (-20%). Этим тут же воспользовался Land Rover, вошедший в ТОП-20.

Напомним, ровно через годFord прекратит производство представительского седана Mondeo/Fusion, нарастив продажи кроссоверов и внедорожников.

Также сообщалось, что компактный японский хетчбэк Toyota Yaris был назван автомобилем года в Европе 2021-го, обойдя шесть других финалистов.