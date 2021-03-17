Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов

Наказание для водителя из Львова еще должен подтвердить суд

В первый час действия новых штрафов за нарушения ПДД жителю Львова выписали наказание на 71 400 тыс. гривен. Полицейские остановили автомобиль мужчины сразу после полуночи, сообщают новости "Сегодня".

После проверки оказалось, что водитель пьян. Более того, он не впервые сел за руль в нетрезвом состоянии – за такое нарушение его уже лишили прав.

Максимальный штраф за пьяное вождение – 51 000 грн с конфискацией автомобиля.

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Еще 20,4 тыс. гривен – штраф за то, что он сел за руль без права управления.

Наказание должен подтвердить суд.

Видео: Сегодня

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что в прошлом году в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысячи человек.