Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году

Финучреждения не заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги населения

В Украине продолжается тенденция на снижение процентов по депозитам. Реальная доходность вкладов в 2021 году (номинальная ставка минус инфляция) составит в лучшем случае 1-2%.

Такой прогноз эксперты озвучили сайту "Сегодня" для специального материала "Банковские ставки: как будут меняться проценты по кредитам и депозитам из-за политики НБУ".

По мнению экономического эксперта доктора экономических наук Олега Яременко, так происходит, потому что банки не заинтересованы в расширении депозитного портфеля и повышении ставок по депозитам.

"Депозитные операции для банков сейчас не интересны. Банки получают необходимую ликвидность в Нацбанке посредством операций с ОВГЗ. И, по сути, основная активность сейчас происходит в этом треугольнике: государство – Нацбанк – банки", – говорит Яременко.

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Что же касается заинтересованности вкладчиков, то в обществе до сих пор сохраняется проблема доверия-недоверия к банковской системе. События 2015-2016 годов оставили у вкладчиков тяжелую психо-финансовую травму, отмечает специалист. Поэтому ставка по депозитам должна включать в себя еще и премию за риск, который несет вкладчик.

"У нас банки даже четко не объясняют риски, которые несут вкладчики, подписывая депозитный договор", – сетует эксперт.

К слову, Нацбанк уже пытается решить эту проблему – он установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Теперь у банков есть время до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.

А о том, сколько на самом деле стоит "доступная" ипотека в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":