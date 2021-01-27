Банковские ставки: как будут меняться проценты по кредитам и депозитам из-за политики НБУ

На минувшей неделе Нацбанк принял решение оставить учетную ставку на самом низком уровне в истории Украины – 6%. В то же время регулятор ухудшил прогноз инфляции, предполагая, что уже к середине года она может составить 8,4%. Что это значит для обычных украинцев? Как эти факторы отразятся на банковских продуктах – кредитах и депозитах?

Учетная ставка НБУ и банковские проценты – какая взаимосвязь?

Учетная ставка НБУ – это тот процент, под который НБУ может выдать банкам деньги (рефинансирование) в случае, если им не хватает собственных средств для кредитов или депозитов. Рефинансирование может банкам понадобиться, например, если вкладчики ринутся массово закрывать депозиты. Или если возникнет повышенный спрос на кредиты.

Понятно, что в реальной жизни далеко не все банки и не так уж часто получают рефинансирование от НБУ, однако учетная ставка Нацбанка для каждого банка служит ориентиром, на каких условиях он сможет получить недостающие деньги при необходимости.

По этой причине каждый банк рассчитывает свои ставки по кредитам и депозитам, ориентируясь на учетную ставку Нацбанка. То есть если учетная ставка снижается, вероятнее всего, будут снижаться и банковские ставки по кредитам и депозитам, если повышается – будет происходить обратный процесс.

Однако учетная ставка не единственный фактор, который влияет на ставки кредитов и депозитов. Также играют роль инфляция, ожидания, степень рисков и т. д. Так что прямой зависимости между учетной ставкой НБУ и ставками банков не существует. Например, если НБУ опустил учетную ставку на 2%, это не означает, что на 2% тут же уменьшатся банковские проценты по кредитам и депозитам.

На инфографике ниже видно, что снижение учетной ставки не помешало кредитам дорожать. А депозиты хотя и дешевеют вслед за учетной ставкой, однако не сразу, а спустя некоторое время и не пропорционально снижению учетной ставки.

Как изменятся проценты по кредитам и депозитам

Учетная ставка НБУ продолжает оставаться на одном и том же уровне уже более полугода, и этого времени было вполне достаточно, чтобы банки среагировали своими процентами. С момента понижения учетной ставки до нынешнего уровня (это произошло в июне 2020 года) доходность банковских депозитов упала в среднем на 3%.

Однако инфляция с того момента значительно ускорилась. Если летом 2020-го в стране фиксировалась дефляция (падение цен), то к концу года инфляция достигла 5% годовых. И этот фактор, по мнению экспертов, может заставить банки в ближайшее время пересмотреть ставки как минимум по кредитам, даже при неизменной учетной ставке НБУ.

"Сохранение ключевой процентной ставки без изменений обещает оказать минимальное влияние на ставки по кредитам и депозитам, так как банки уже ранее произвели корректировки. Однако стоит обратить внимание на инфляционный тренд. После провала инфляции до 1,7% г/г в мае прошлого года темпы инфляции набирают обороты, дойдя в декабре до 5%. Это делает реальные ставки по кредитам (за вычетом инфляции) все менее жесткими. Вероятно, в ближайшее время коммерческие банки будут подстраиваться под эту тенденцию, повышая проценты по кредитам. Депозиты же становятся все менее востребованными при низких ставках", – говорит руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Что касается депозитов, то на сегодняшний день продолжается тенденция на снижение процентов. И реальная доходность по депозитам в 2021 году (номинальная ставка минус инфляция) составит в лучшем случае 1-2%. По мнению экономического эксперта доктора экономических наук Олега Яременко, банки сейчас не заинтересованы в расширении депозитного портфеля и повышении ставок по депозитам.

"Депозитные операции для банков сейчас не интересны. Банки получают необходимую ликвидность в Нацбанке посредством операций с ОВГЗ. И, по сути, основная активность сейчас происходит в этом треугольнике: государство – Нацбанк – банки. Что же касается заинтересованности вкладчиков, то в обществе до сих пор сохраняется проблема доверия-недоверия к банковской системе. События 2015-2016 годов оставили у вкладчиков тяжелую психо-финансовую травму. Поэтому ставка по депозитам должна включать в себя еще и премию за риск, который несет вкладчик. У нас банки даже четко не объясняют риски, которые несут вкладчики, подписывая депозитный договор", – говорит Олег Яременко.

Учетная ставка будет расти

Однако уже в ближайшее время может вырасти и учетная ставка НБУ. В Нацбанке не исключают, что это может произойти еще в первом квартале, а в течение года возможно несколько повышений.

Основанием для повышения учетной ставки может стать высокая инфляция, которая намного превышает целевой коридор. В НБУ рассчитали, что оптимальной для Украины является инфляция в 5% ±1%, то есть от 4 до 6%.

В то же время в обновленном макропрогнозе НБУ говорится, что инфляция уже в первом квартале может превысить прежние прогнозы на год (7%). К концу марта она может ускориться до 7,6%, к середине года – до 8,4%, по итогам третьего квартала, как ожидается, замедлится до 8,3% и к следующему Новому году вернется до 7%.

Поскольку еще одна функция учетной ставки НБУ – регулирование инфляции, Нацбанк планирует использовать этот свой инструмент, чтобы вернуть инфляцию в прогнозный коридор.

"Сохранение ставки на уровне 6% не стало неожиданностью. Ускорение темпов инфляции до 5% в годовом выражены в декабре хотя и оказалось попаданием в цель, но вызвало беспокойство из-за своей резкости. Экономика Украины медленнее выходит из пандемического шока и не ожидает скорой вакцинации достаточной части населения, чтобы вернуться к нормальному укладу жизни. В такой ситуации сохранение учетной ставки выглядело оптимальным решением. Однако сегодня важно не столько решение регулятора о сохранении ставки, сколько пересмотр макроэкономического прогноза. В частности, предполагается ускорение темпов инфляции более чем до 8% во втором и третьем кварталах 2021-го – это выше предыдущего прогноза. В ответ на это Нацбанк начнет цикл повышения учетной ставки, вероятно, уже в марте", – объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

НБУ допускает, что уже в первом квартале учетная ставка может возрасти и в среднем за квартал составить 6,1%. Во втором квартале, по прогнозам НБУ, ее придется поднять до 6,9%, в третьем – до 7%. Пока планируется, что на таком уровне она продержится до конца года и, возможно, весь 2022 год.

"Что касается уровня учетной ставки, очень многое будет зависеть от состояния на мировых рынках. Если привлечение капитала в развитых странах будет недорогим, это обеспечит ликвидностью развивающиеся рынки, включая Украину, повышая спрос на гривню через приток денег на национальный рынок и в рост экспорта. Но этот позитивный сценарий вряд ли оставляет пространство для снижения ставок. Если же волатильность рынков вырастет в ближайшие месяцы, от НБУ может потребоваться защищать гривню от оттока капитала, начала цикла повышения ставок. В любом случае пока выглядит маловероятным сценарий, при котором ставки могут снижаться в ближайшие кварталы: либо инфляция разгонится из-за бурного восстановления, либо давление на высокодоходные (и рисковые) активы приведет к повышению ставок", – прогнозирует Владимир Позний.

Повышение учетной ставки НБУ станет еще одним стимулом для роста банковских ставок по кредитам и депозитам. Но, повторим, это происходит не сразу, а спустя несколько месяцев.

"Банки не будут спешить с повышением ставок по депозитам для населения. Вполне вероятно, что в первом полугодии 2021 года следует ожидать даже их снижения", – говорит Михаил Демкив.

Олег Яременко считает, что в целом в 2021 году изменение банковских ставок, скорее всего, не превысит 3%.

"С инфляцией мы более-менее научились справляться. Валютный курс, от которого также во многом зависит номинальная ставка, тоже относительно стабилен. Поэтому можно сказать, что в экономике сохраняется определенная стабильность. Соответственно, можно предположить, что снижение или повышение процентных ставок по кредитам и депозитам не превысит 2-3 процентных пункта", – говорит Олег Яременко.