Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийце

За 12 минут российская валюта рухнула на 86 копеек, после чего падение продолжилось

После того, как президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей, курс рубля и российский рынок акций резко упали.

Об этом сообщает специализированное российское издание Finanz.ru.

Доллар на Московской бирже подорожал на 86 копеек, или 1,1% за 12 минут после того, как ABC News опубликовал интервью c Байденом, в котором тот жестко прошелся по президенту РФ, пообещал ему "расплату" за вмешательство в американские выборы 2020 года.

С 73,14 рубля за доллар на 14:06 мск (13:06 по Киеву) рубль спикировал до отметки 74 к 14:18 мск. Курс евро, начинавший день около 86,9 рубля, подскочил до 88 рублей.

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Рынок акций обвалился на 3,3% по индексу РТС и на 2% по индексу МосБиржи (рекордно с середины декабря).

В 18:45 по Киеву рубль продолжил падение. По данным Finanz.ru, российская валюта "просела" до 74,095 за доллар (снижение 1,66%) и 88,176 за евро (снижение 1,64%).

Видео: ABC News

Напомним, национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ.

Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.