Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?

После голосования в Раде выплаты и сборы не будут зависеть от прожитминимума

Украинский Кабмин намерен отвязать соцвыплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума и эти планы обрели форму законопроектов. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В частности, законопроектами вводятся такие новые расчетные показатели:

базовая величина для социальных выплат на детей;

базовая величина для социальных выплат населению;

базовая величина для денежных платежей и взысканий;

базовая величина для административных сборов.

После того, как законопроекты будут проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не будут зависеть от прожиточного минимума. Они будут рассчитываться отдельно и фиксироваться в законе о госбюджете на каждый год.

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Размер базовых величин определяет проект закона "О мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг", который одобрен Кабмином, но на момент подготовки материала еще не зарегистрирован в Верховной Раде.

В этом документе указано: в момент ввода в действие этих величин они не будут отличаться от прожиточного минимума, который будет действовать на эту дату.

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С 1 января 2022 года базовая величина для социальных выплат на детей устанавливается в размере прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, который действовал по состоянию на 1 декабря 2021 года. А социальная выплата населению устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на эту же дату.

На сегодняшний день эти величины уже известны. Согласно закону о бюджете на этот год, с 1 декабря прожиточный минимум будет составлять:

для детей до 6 лет – 2100 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 2618 грн;

для нетрудоспособных лиц – 1934 грн.

Соответственно, такими же будут базовые величины для социальных выплат.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, эти законодательные изменения станут первым шагом в наведении порядка в системе применения прожминимума.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев".

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

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