Бензин дорожает: в каких регионах самый дорогой и самый дешевый А-95

На прошлой неделе в Украине продолжали дорожать нефтепродукты. В одних областях горючее выросло в цене символически, на 2-5 коп./л, в других – заметно, на 25-40 коп. В большинстве регионов рост цен составил 10-15 коп. В одной из областей цена бензина не изменилась, оставаясь самой низкой в Украине.
Средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 25,33 грн/л, при этом разброс на автозаправках в разных регионах достиг почти 20% (4,70 грн/л).
Самыми высокими цены на АЗС, кроме Киева (28,33 грн), оказались в следующих областях:
- Луганская – 27,98 грн;
- Киевская – 26,54;
- Донецкая – 26,27;
- Ивано-Франковская – 26,28;
- Львовская – 26,21.
Самые низкие цены на бензин - в таких областях:
- Сумская – 23,63 грн;
- Черниговская – 23,99;
- Днепропетровская – 24,35;
- Житомирская – 24,66;
- Черкасская – 24,85
Так что если вы решили уехать из шумного Киева на выходные в уютный Львов или на горнолыжные трассы Карпат, заправляться лучше где-то в Житомирской области. В крайнем случае – в Ровенской.
Если ваши взоры устремились в южном направлении – Одесса или Николаев, то сэкономить на заправках можно в Черкасской области. А близость Черниговской области к поставкам белорусского топлива делает ее для киевлян самым привлекательным в плане заправки регионом.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что бензин в Украине подорожал из-за нефти, которая выросла в цене.
Больше о цене автомобильного газа и дизтоплива читайте на сайте "Сегодня" в статье: Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ
Напомним, дорожающее топливо не только бьет по карману водителей – оно также автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда:
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