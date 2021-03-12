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Бензин стал еще дороже: сколько теперь стоит заправить машину

12 марта, 14:23

Ксения Капустинская

Цены на горючее продолжают расти из-за нефти, объясняют специалисты

В последние дни бензин в Украине продолжил дорожать, несмотря на "джентльменские договоренности" между Кабмином и ведущими трейдерами. Средние цены выросли так:

То есть полностью залить 50-литровый бак бензином А-95 теперь стоит около 1420 гривен, дизелем – около 1390 гривен. Если нужны 50 литров А-95 премиум, придется выложить почти 1500 гривен.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Подорожание по-прежнему обусловлено ценовыми колебаниями нефти на мировой арене – Brent даже поднималась выше 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года.

"Резкий скачок цен на нефть привлек внимание к тому, что ситуация вокруг энергоносителей угрожает замедлить восстановление мировой экономики и подогревает опасения по поводу инфляции. Соответственно, можно ждать, что в скором будущем будут предприняты политические меры по снижению цен. Это приведет к замедлению подорожания бензина, в том числе и в Украине", – считает эксперт.

А вот если этого не произойдет, цены на бензин могут вернуться к уровню ноября-декабря 2019 года, то есть стоимость А-95 устремится к 28,6 грн.

О том, где сейчас дешевле заправиться в Украине, узнавайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Рынок топлива: почему цены остановились и ждать ли нового скачка.

Также смотрите видео-дуэль экспертов о влиянии цен на нефть на стоимость бензина в Украине:

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Источник: Сегодня

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