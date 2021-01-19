Бензин в Украине подорожал из-за нефти. 5 главных тезисов

Черное золото за месяц подорожало 15 долларов за баррель

Декабрьское подорожание нефти привело к росту цен на украинских заправках. То есть январское подорожание бензина и дизеля вызвано тем, что они теперь произведены из более дорогой нефти.

Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы об этом.

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Запаздывание по времени между стоимостью нефти и себестоимостью нефтепродуктов составляет 3-4 недели. И они уже прошли. За месяц с небольшим нефть подорожала с 40 до 55 долларов за баррель. Это привело к росту цен на тонну бензина в Украине на 5% в январе по сравнению с декабрем. Даже после Рождества цены на бензин и дизтопливо во многих сетях продолжали идти вверх, но неравномерно. С 11 по 16 января одни сети повысили стоимость бензина и ДТ на 10 коп./л, другие – на 1 грн/л. Рост цен продолжился и после выходных. На начавшейся неделе рост цен в рознице составит в среднем 20 коп./л, как на бензин, так и на дизель. Но если ключевой игрок рынка поднимет ценники, топливо может подорожать и на 40 коп./л. В ближайшие месяцы тенденция усилится. Эксперты говорят о формировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л.

Подробнее о том, что происходит с ценами на АЗС Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ".

Напомним, дорожающее топливо не только бьет по карману водителей – оно также автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда.

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