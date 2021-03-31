Бесплатная стоматология с 1 апреля: какие услуги получим за счет государства

В Украине с 1 апреля обновится программа медицинских гарантий. В частности, некоторые стоматологические услуги для украинцев станут бесплатными – деньги за них государство будет перечислять больницам.
⇨ Для взрослых программа медгарантий покроет срочную стоматологическую помощь (снятие острой боли или помощь в случаях, когда есть угроза для жизни).
⇨ Для детей до 18 лет покрывается плановая стоматология, но без протезирования и услуг ортодонтии.
Изменения утверждены постановлением Кабинета министров № 133.
Список бесплатных услуг стоматологии с 1 апреля:
- неотложная стоматологическая помощь (дети и взрослые) и вызов бригады экстренной помощи в случае необходимости;
- плановая помощь детям (без протезирования и ортодонтии);
- инструментальные исследования в случае неотложной помощи взрослым и детям или плановой детям;
- обезболивание;
- первичный осмотр с оценкой состояния пациента;
- профилактические осмотры учеников в школах и детей до 6 лет.
Напомним, с 1 апреля вырастут тарифы на роды – на 2 тыс. гривен, до 10 382 гривен. Эти средства также будет перечислять государство. И за кесарево сечение, и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково.
Впрочем, пока что украинцы все равно жалуются на поборы в больницах:
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