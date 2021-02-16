Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями

Миссия МВФ окончила работу в Украине. Ее вердикт – ближайшее время денег от Международного валютного фонда Украина не получит. "Нужен больший прогресс", – объяснил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Украине придется в ближайшее время обходиться без денег МВФ. Получится ли это у нас? Сможет ли Украина без денег МВФ обеспечить все выплаты по долгам? В частности, по зарплатам, пенсиям и другим социальным платежам. Не придется ли включать "печатный станок", чтобы наскрести деньги на эти выплаты? И не грозит ли нам в этом году серьезная инфляция?

Несколько месяцев в запасе

Эксперты считают, что ближайшие несколько месяцев пройдут без особых проблем. В частности, потому, что перед Новым годом в Украину поступило достаточно много денег из-за рубежа.

"В декабре была серьезная угроза недовыполнения бюджета 2020 года. Тогда не хватало свыше 150 млрд грн, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Но, наверное, где-то за кулисами МВФ "поднял шлагбаум". И, хотя сам он денег не дал, тем не менее на Украину буквально пролился золотой дождь. Нам стали давать деньги буквально все: ЕС, Всемирный банк, Дойче банк. Удалось разместить евробонды. В целом мы получили очень большие объемы денег, и эти средства пока позволяют нам пройти без сильных потерь где-то до августа, выполнять все обязательства", – говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Еще одним существенным источником поступлений денег в Украину остаются ОВГЗ. По словам экспертов, интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам снова растет, что обеспечивает приток денег в страну.

"В прошлом году нерезиденты уходили с рынка ОВГЗ, вложения сократились со 125 до 75 млрд грн. А за последние месяцы вложения нерезидентов выросли и уже превысили 100 млрд грн", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Кроме того, золотовалютные запасы в Украине на сегодня довольно значительные, что позволит рассчитываться по долгам в ближайшее время.

Сегодня кредит МВФ – бесполезный балласт?

Алексей Кущ считает, что кредит МВФ в настоящее время был бы просто балластом и даже статьей ненужных расходов для Украины.

"Резервы Нацбанка сейчас на уровне 28-29 млрд долларов. Если бы золотовалютные резервы сокращались и Нацбанку нужно было бы делать интервенции, чтобы стабилизировать курс, тогда кредит МВФ был бы необходим. Тогда бы эти деньги попадали в золотовалютные резервы и шли на покрытие оттока этих резервов. А если ситуация противоположная – Нацбанк выкупает валюту на межбанке, золотовалютные резервы увеличиваются – какой смысл в этом кредите? Эти деньги просто упадут мертвым грузам на наш счет, и мы еще должны были бы платить по ним проценты. Сейчас это был бы просто обездвиженный капитал, который не работает, но вынуждает платить по нему проценты. То есть я не вижу абсолютно никакой логики в том, чтобы брать эти деньги сейчас", – объясняет Алексей Кущ.

С другой стороны, кредит МВФ Украина могла бы получить под условные 1%, а процент по ОВГЗ сейчас 10-12% годовых. То есть "кредиты", которые Украина берет под ОВГЗ, обойдутся дороже, чем мог бы обойтись кредит от МВФ.

Осенью ситуация может измениться

В начале осени Украине предстоят пиковые выплаты по долгам. А к этому времени декабрьские "вливания" закончатся. Какими будут налоговые поступления в бюджет и интерес инвесторов к ОВГЗ, предсказать невозможно. Поэтому эксперты считают, что к осени Украине нужно постараться решить все противоречия с МВФ.

"Если мы за это время не договоримся с МВФ, то уже в августе-сентябре могут начаться проблемы. Не будет поддержки МВФ – мы не сможем спокойно отдать все долги в сентябре, когда будет пик выплат. Под долгами я имею в виду и внешние, и внутренние. Поэтому с середины лета можно начинать переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества", – говорит Тарас Козак.

Внутренние выплаты – это в том числе пенсии и зарплаты. Однако это защищенные статьи бюджета, которые будут страдать в последнюю очередь.

Между тем Алексей Кущ считает, что все выплаты, которые делаются в гривне, Украина сможет обеспечить при любом исходе переговоров с МВФ.

"Современная монетарная теория говорит о том, что стране, которая имеет монетарный суверенитет, дефолт не страшен. Любые обязательства в национальной валюте будут выполнены. В декабре дыру в бюджете на 80 млрд грн закрыли за счет эмиссионных источников, и никто этого особо не почувствовал, даже с точки зрения инфляции. В 2021 году также будет плановая эмиссия, которая может точечно направляться на покрытие потребностей бюджета", – отмечает эксперт.

Курс доллара может падать, а инфляция – расти

Курс доллара, по словам экспертов, не должен пострадать от отсутствия кредитов МВФ. Сейчас наметился стабильный тренд на укрепление гривни, и он не должен измениться в ближайшее время.

"С точки зрения курса я также не вижу возможных проблем, потому что гривня сейчас входит в тренд укрепления. Нацбанк по 90 млн за день выкупает на межбанке", – говорит Алексей Кущ.

Однако эмиссия денег обычно приводит к росту инфляции.

"Сейчас гривня укрепляется. И похоже, что и дальше будет укрепляться. Если только Нацбанк не начнет печатать гривню налево-направо. А он может ее начать печатать, если МВФ от нас отвернется. Сейчас Фонд нас поддерживает, по крайней мере, словами, и эта вербальная поддержка важна. Они сказали, что продолжаем наблюдать, сотрудничество продолжается", – говорит Тарас Козак.

Откуда еще могут поступить деньги в Украину, смотрите в сюжете:

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