Без компромисса с МВФ по ценам на газ Украине грозит пересмотр бюджета

Если Украина не сможет договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о снижении цены на газ и продолжить с ним сотрудничество, вероятно, стране придется пересмотреть госбюджет на 2021 год.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио НВ.

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества встанет вопрос пересмотра бюджета", - сказал Марченко.

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Он уточнил, что не исключает "разных сценариев", но ключевым остается тот, который предусматривает сотрудничество с фондом.

Напомним, МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев. Дело в том, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Однако, как уверяют в Кабмине, нынешние инициативы по снижению не отменяют развития свободного рынка газа и являются временными.

В планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. При этом стоимость транспортировки газа также предлагается ограничить – на уровне не более 1,79 гривни. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

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