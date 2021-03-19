К проекту "Без барьеров" приобщились Донецкая, Винницкая и Черкасская области

К инициативе Елены Зеленской "Без барьеров" присоединились Донецкая, Винницкая и Черкасская области. Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры сегодня подписали главы администраций этих регионов, а также мэры Мариуполя и Винницы.

Инициатива первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" ставит целью создание равных возможностей для всех украинцев, в том числе – развитие универсального публичного пространства. Об этом говорится в сообщении официального интернет-представительства президента Украины.

"Когда мы начинали работать над инициативой "Без барьеров", мы понимали, что это будет большой проект. Но в данный момент на наших глазах проект превращается в масштабное движение, к которому приобщаются не только отдельные люди, бизнес, но и целые города и области. Буду рада видеть среди участников новые регионы, присоединяйтесь", – отметила во время подписания меморандума Елена Зеленская.

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Меморандум, к которому сегодня присоединились Донецкая, Винницкая и Черкасская области, предусматривает сотрудничество сторон в направлении развития безбарьерного пространства и наработки практических кейсов доступной среды в общинах.

Например, в Черкасской области планируют построить безбарьерный детский сад в областном центре. В Мариуполе появится безбарьерный бассейн олимпийского уровня. А в Виннице в зданиях социальной направленности установят звуковую навигацию для слабовидящих.

"Безбарьерность должна стать не только активной государственной политикой и социальной ответственностью бизнеса, но и новой общественной нормой. Мы должны уверенно двигаться в направлении преодоления каких-либо ограничений, расширять практики инклюзии, недискриминации и обеспечения равных прав и возможностей для всех украинцев", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Как сообщает вебсайт президента, меморандум вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.