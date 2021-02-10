Бездеятельность министра Петрашко опасна для Украины в условиях кризиса, – экономист

Министр экономразвития Игорь Петрашко показал себя неэффективным и неспособным обеспечить реализацию системных реформ. Об этом сказал экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии УНН, пишет "Главком".

"Это очередной министр, который оказался неэффективным. У меня отношение к нему скептическое-критическое. Главная его проблема в том, что он не способен выступать генератором реформ", – сказал Кушнирук.

Он считает, что отсутствие системных изменений доказывает: министр Петрашко оказался неэффективным на своей должности, что создает недопустимую и опасную ситуацию в условиях экономического коронакризиса, особенно для малого и среднего бизнеса.

По его словам, министерство экономразвития должно быть двигателем реформ, особенно в кризисное для страны время, однако действующий министр Игорь Петрашко занимается лишь аграрным сектором.

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"Он (Петрашко – ред.) преимущественно вышел из аграрного бизнеса и занимался аграрным сектором, а не Министерством экономики. А оно должно быть стратегом всех реформ, видеть стратегическую логику всего того, что делается в стране и каким образом это должно давать эффект для экономики. Именно они должны быть генератором изменений и положительных нововведений", – отметил Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что депутаты парламентского экономического комитета через неделю планируют заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что у депутатов много претензий к работе Петрашко.

В свою очередь, политолог Виталий Бала прогнозирует, что депутаты отправят в отставку министра Игоря Петрашко, поскольку он ничего не сделал, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.