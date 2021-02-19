"Безрассудно": первая реакция Маска на покупку Tesla биткоинов

Миллиардер назвал основную криптовалюту "почти такой же чушью, как бумажные деньги"

Директор Tesla Илон Маск никак не был причастен к закупке компанией биткоинов на 1,5 млрд долларов ранее в этом же месяце.

Об этом он заявил в Twitter 19 февраля.

Впервые официально прокомментировав такую крупную инвестицию в криптовалюту, он назвал это безрассудством для Tesla, напомнив, что компания входит в биржевой индекс S&P 500 – он включает 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США.

Читайте также: Биткоин пробил "потолок" в 52 тысячи долларов

"Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткоинов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500", — пишет Маск.

Реклама

При этом он напомнил, что является не инвестором, а инженером, у которого нет никаких публично торгуемых акций, кроме Tesla.

"Но когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово — "почти", — добавил миллиардер.

Напомним, что Илон Маск известен своим интересом к криптовалютам. Например, ранее в этом месяце он взвинтил курс криптовалюты Dogecoin, упомянув Doge в Twitter. После этого курс цифровой валюты подскочил на 19% буквально за 15 минут.

А на этой неделе миллиардер допустил создание собственной криптовалюты марскоин. Однако он не учел, что такой токен уже существует – благодаря внимания со стороны Маска курс MarsCoin вырос более чем в 31 раз.

Видео: Сегодня