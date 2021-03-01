Билеты на поезда начали дорожать: как вырастут цены

Цены на билеты будут повышать в течение всего года

С 1 марта в Украине началось подорожание билетов на поезда. Цены будут расти каждый месяц на 2%. То есть суммарное повышение за год составит около 20%.

Рост цен на билеты предусматривает финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год.

УЗ рассчитывает, что дополнительные доходы от роста тарифов составят 557,9 млн гривен. Общие доходы от перевозки пассажиров прогнозируются на уровне 7,76 млрд гривен.

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В этом году компания планирует проинвестировать в свою модернизацию рекордную сумму – более 27 млрд грн. Более 70% этих средств направят на обновление подвижного состава и инфраструктуры.

При этом в компании отмечают, что сэкономить на проезде можно, если покупать билеты заранее. Правда, скидка распространяется только на билеты в первый класс "Интерсити+".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.

Также о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.