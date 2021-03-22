Рост – это только иллюзия: биткоин будет падать после рекордов (прогноз)

Несмотря на недавние рекорды, на неделе с 22 марта биткоину грозит падение. Речь идет о глубокой технической коррекции. Несмотря на то, что спрос на криптовалюту поддерживает ее курс, инвесторам нужно частично зафиксировать свою прибыль.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

"В момент фиксации прибыли происходит коррекция цен, что станет губительным для новичков трейдеров. Сейчас период, когда поддерживается интерес и настроение для покупок и создается иллюзия уверенного роста. Но до максимальных технических целей выше уровня 58 тыс. долларов за монету осталось не более 12-16%. Для тех, кто работает на крипторынке, фондовом рынке это не может быть достойной целью, чтобы сохранять весомые позиции в Bitcoin", – считает эксперт.

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По состоянию на 10:30 по киевскому времени биткоин торговался в районе 57,4 тыс. долларов, свидетельствуют данные Coindesk. Стоимость криптовалюты уже неделю не возвращается к рекордным уровням 60-61 тыс. долларов за монету.

"Если на простом валютном рынке мы знаем и понимаем факторы для изменения волатильности, то для рынка криптовалют до сих пор нет однозначной формулы получения сигнала на рост волатильности", – напоминает Орыщак.

Напомним, в перспективе 2021 года украинская налоговая будет более внимательно мониторить активность криптоинвесторов. Дело в том, что Национальный банк предложил отложить принятие закона о регулировании криптовалют из-за необходимости доработать документ – у НБУ есть вопросы о подтверждении происхождения средств для первичной покупки криптовалюты.