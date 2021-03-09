Биткоин опять устремился вверх: чего ждать от курса

Стоимость криптовалюты растет, но это пока ни о чем не говорит

Курс биткоина за последние сутки вырос более чем на 7% и снова превышает отметку в 54 000 долларов за монету. Это всего на 4000 долларов ниже исторического рекорда курса биткоина.

При этом стоимость криптовалюты может снова упасть, рассказал сайту "Сегодня" старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

"Золото дешевеет, индексы и акции снижаются, доллар США пытается восстановиться – это может стать поводом для ожидания нового торгового момента в кэше... Вторая неделя марта для инвесторов является периодом ожидания перед новыми новостными триггерами и новыми торговыми действиями", – считает аналитик.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Bitcoin пытался восстановиться к уровню 52 700 долларов, но в итоге упал на 11%, до 47 000 долларов.

"На рынке классическая ситуация, когда покупателям еще показывают покупки и под влиянием информации из СМИ новые инвесторы продолжают надеяться на рост цен (наращивая портфель), а тем, кто хочет продавать, показывают технические сигналы продаж. Рынок в состоянии консолидации, но продавцов пока что больше", – говорит Алекс Шустер.

Напомним, ранее рыночная коррекция сказалась не только на курсе биткоина, но и на состоянии основателя компании Tesla – Илон Маск потерял 15 млрд долларов и перестал быть самым богатым человеком в мире.