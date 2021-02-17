Биткоин пробил "потолок" в 52 тысячи долларов

Биткоин решил не останавливаться на вчерашнем рекорде в 50 тысяч долларов – стоимость криптовалюты выросла еще больше и превысила отметку в 52 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

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Ранее 17 февраля цена биткоина преодолела рубеж в 51 тысячу долларов, а вечером этого же дня курс основной криптовалюты вырос и к 21:45 по киевскому времени остановился на 52 343 долларах за коин.

Это почти 1,5 миллион гривен, а также на 3,7 тысячи долларов (или 6,5%) больше, чем ранее сутками.

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После этого курс незначительно опустился, но все равно котируется на уровне 52 тысяч долларов.

Как мы уже писали, по прогнозам экспертов, эйфория роста цен на биткоин сохранится до конца недели. Это связано с праздничным периодом в Азии, где в этом время отмечается наступление Нового года.

Напомним, ранее аналитики объяснили "Сегодня", почему опытные инвесторы умудряются богатеть благодаря Bitcoin, но для обычных граждан это не является эталоном сбережения средств.

Видео: Сегодня

Напомним, последний рывок курса биткоина начался в декабре-январе, как раз в период новогодних праздников. В эти даты криптовалюты традиционно растут. То же касается и Китайского Нового года, который празднуется на текущей неделе. А причиной роста стал новый виток маркетинговой раскрутки криптовалюты, говорят эксперты.