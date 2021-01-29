Биткоин резко подорожал: цена взлетела на 19% за час

После своего падения в цене, которое последовало за историческим ростом и новыми рекордами, основная криптовалюта снова резко подорожала – на более чем 19% всего за час.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Investing.

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Согласно данным виртуального табло, по состоянию на 11:30 по киевском времени цена одного коина достигала 37 603 доллара. Таким образом, за сутки рост курса составил 19,26%, или 6073 доллара.

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На данный момент курс биткоина продолжает расти. Причина такого резкого подорожания криптовалюты пока что остается неясной.

Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

При этом, как мы уже писали, около 20% биткоинов, которые были добыты со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, считаются утраченными навсегда – они хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы забыли пароли.

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