Биткоину предрекли падение до 42 тысяч долларов

Крипторынок на этой неделе – с 29 марта по 2 апреля – ждет стагнация. Умеренно оптимистичный прогноз курса биткоина – 50-53 тыс. долларов. Пессимистичный сценарий – падение до 42 тыс. долларов за монету. Вслед за биткоином будет снижаться стоимость Ethereum, Bitcoin Cash и других криптовалют. С утра 29 марта биткоин торговался на уровне 55-56 тыс. долларов против 57 тыс. долларов за Bitcoin неделей ранее.

Прогноз сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер. По его словам, у биткоина сейчас нет поддержки для роста курса, но и сильное давление со стороны продавцов еще отсутствует.

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При этом после снижения курса биткоин может вернуться к росту, объяснил аналитик.

"Причина пессимизма заключается в том, что рынку необходимо пройти период коррекции перед набором новых позиций. То есть можно ждать, что любые позитивные новости будут иметь накопительный эффект и поддержат рост цен несколько позже", – считает Алекс Шустер.

Напомним, в перспективе 2021 года украинская налоговая будет более внимательно мониторить активность криптоинвесторов. Дело в том, что Национальный банк предложил отложить принятие закона о регулировании криптовалют из-за необходимости доработать документ – у НБУ есть вопросы о подтверждении происхождения средств для первичной покупки криптовалюты.