Биткоины на 140 млрд долларов застряли в кошельках с потерянными паролями

Криптовалютные миллионеры не могут получить доступ к своему богатству

Около 20% биткоинов, добытых со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы навсегда потеряли доступ. После недавней серии курсовых рекордов стоимость этих биткоинов достигла около 140 млрд долларов.

Об этом сообщает The New York Times, опираясь на данные Chainalysis.

Именно на фоне подорожания криптовалюты в последнее время резко выросло количество запросов от пользователей, которые хотят вернуть утраченный доступ к цифровым кошелькам. Только в одну компанию, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи, ежедневно обращается около 70 человек. Это втрое больше, чем месяцев ранее.

Читайте также: Новое золото или новый пузырь: как американское правительство "помогло" взлететь биткоину

Реклама

Проблема связана с особенностями технологии: программное обеспечение содержит сложный алгоритм, позволяющий создать логин для хранения биткоинов и связанный с ним ключ. Но в отличие от банков и платежных систем, в инфраструктуре биткоина нет службы восстановления или сброса паролей.

"Я тратил сотни часов, пытаясь вернуть кошельки", – делится предприниматель из Лос-Анджелеса Брэд Ясар.

У него есть тысячи биткоинов, которые он добыл в первые дни появления технологии. Сейчас это сотни миллионов долларов, но пароли потеряны много лет назад.

Напомним, на днях курс биткоина откатился после рекордного роста. Но стоимость криптовалюты все равно выше, чем когда-либо прежде.

Видео: Сегодня