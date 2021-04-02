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Бизнес сможет получить 10 видов лицензий через "Дію": список

2 апреля, 14:40

Ксения Капустинская

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В Украине после начала эксперимента с электронной пропиской хотят запустить еще один тестовый проект в приложении госуслуг "Дія" – выдачу через него 10 самых распространенных лицензий для бизнеса. Речь идет о таких видах деятельности:

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Об этом говорится в проекте Министерства развития экономики, сообщает Интерфакс-Украина.

Эксперимент должен продлиться с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года. При этом получение лицензий в электронной форме предусматривается как альтернатива к подаче документов в бумажном виде.

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Напомним, ранее также стало известно, что в Украине разрабатывают электронное поступление в вузы.

А о том, как передать копию документа в приложении "Дія", узнавайте из видео:

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