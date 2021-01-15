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Бизнес в пессимизме: компании боятся инфляции и хотят сокращать сотрудников

15 января, 14:35

Ксения Капустинская

Некоторые предприятия все же ждут, что их финансовое состояние улучшится

Настроения украинского бизнеса продолжают ухудшаться. В октябре-декабре 2020 года индекс деловых ожиданий предприятий установился на уровне 99,6% против 100,8% по итогам июля-сентября. При этом на фоне ужесточения карантина усилились опасения инфляции и девальвации. Большинство компаний планирует сократить штаты, но не отказывается от повышения зарплат.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

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Главные ожидания и планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев:

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Напомним, с 14 января бизнес могут оштрафовать за клиента без маски. Сумма штрафа за такое нарушение – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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