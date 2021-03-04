Бизнес за 300 тысяч. Украинский предприниматель с нуля покорил рынок дезинфекции

Как украинцы создают собственный бизнес вместо того, чтобы ехать на заработки? Новости "Сегодня" ищут предпринимателей, которые начали свое дело, вложив меньше 300 тыс. гривен. Именно такие инвестиции предусматривает госпрограмма с грантами на бизнес для заробитчан.

Корреспондент Алексей Продайвода продолжил цикл вдохновляющих историй успеха и пообщался с предпринимателем, который с нуля покорил рынок услуг по дезинфекции.

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Перед дезинфекцией Руслан измеряет, сколько микробов развелось на поверхностях сервисного центра. Если показатели переваливают за тысячу – это много. Оказывается, что показатели завышены втрое.

Чтобы исправить ситуацию, Руслан использует дезинфектант, который не оставляет следов на мебели и не влияет на работу техники. А после этого приходит время настоящего чуда техники.

Уникальный аппарат придумали и собрали сами предприниматели. Лампы с ультрафиолетом истребляют микробов в труднодоступных местах. Затем озон убирает плесень и неприятные запахи.

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Про вирусы и бактерии Руслан знает немало – раньше работал инспектором по пищевой безопасности. А бизнес по дезинфекции открыл с тремя друзьями. Организация, оформление, реклама и создание чудо-робота обошлись почти в 300 тысяч гривен.

"Я разбирался в микробах – это было мое направление. Человек, который разбирался в технике, занимался техникой. Человек, который понимал как получить разрешительные документы – ими и занимался", – рассказывает Руслан.

Их бизнес стартовал как раз перед вспышкой пандемии. Заказчиками становятся те, кто понимает важность дезинфекции.

За обработку офиса или ресторана нужно заплатить до 5000 гривен. Очистка квартиры стоит от 800 гривен. Но в ноль бизнесмены еще не вышли – после второго локдауна количество заказов упало. Впрочем, на жизнь предпринимателям все равно хватает.

Сейчас молодая компания работает на опережение – продает франшизу в регионы и расширяет перечень услуг. В числе новинок – обработка зерна, овощехранилищ, ягод и фруктов. Это увеличивает срок годности продуктов.

Начинающим предпринимателям Руслан советует не бояться зарабатывать на том, в чем они – уже специалисты.

Напомним, ранее мы рассказывали истории двух женщин, которые открыли собственные заведения с нуля, и чей бизнес пережил даже жесткий карантин.