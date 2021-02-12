Бизнесу запретят формировать штат из ФОПов. Что ждет айтишников?

Сотрудники в сфере IT обычно числятся как физлица-предприниматели

В Верховной Раде появился законопроект, цель которого – не дать бизнесу оформлять штатных работников как ФОПов ради "экономии" на налогах. Эта тема сильно волнует украинских айтишников. Многие из них числятся именно как ФОП, и они посчитали этот законопроект попыткой уничтожить отрасль.

Но территориальный директор кадровой компании ANCOR Ukraine Юрий Перч заверил сайт "Сегодня", что сферы IT нововведения не сильно коснутся.

"В сфере IT в основном работа проектная. То есть появляется заказ, какой-то проект – программисты работают, нет проекта – ищут другого заказчика. Поэтому для сферы IT работа по гражданско-правовым договорам не является чем-то предосудительным", – успокоил эксперт.

Подробнее о том, что готовят для бизнеса и как будут выявлять "хитрых" работодателей, читайте на сайте "Сегодня" в материале ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект.

Кроме того, в правительстве решили перевести трудовые книжки всех украинцев в электронную форму. Подробности в сюжете:

Видео: Сегодня

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