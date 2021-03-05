Близкий к рекордному: украинцам пообещали хороший урожай зерна

В Украине в 2021 году прогнозируется урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.

Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий, ссылаясь на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Прогноз урожая 2021 по отдельным культурам:

Пшеница – 29,5 млн тонн, на 17,5% больше, чем в 2020 году.

Подсолнечник – 13,5 млн тонн, рост на 3,6%.

Ячмень – 9,2 млн тонн, рост на 17,9%.

Соя – 3,1 млн тонн., рост на 10,7%.

Масличные культуры – 19,1 млн тонн, рост на 3,2%.

Рапс – 2,6 млн тонн, на уровне 2020 года.

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Напомним, в 2019 году урожай зерновых составил рекордные 75,2 млн тонн. В 2020-м году урожай зерна и зернобобовых заметно упал из-за плохих погодных условий – до 65,4 млн тонн.

Снижение урожая повлияло на цены на продукты. В частности, сильно подорожали яйца, крупы, подсолнечное масло. Также эксперты считают, что плохой урожай зерновых скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%.

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