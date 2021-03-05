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Близкий к рекордному: украинцам пообещали хороший урожай зерна

5 марта, 10:24

Ксения Капустинская

Увеличение показателей составит почти 15%, прогнозируют в Кабмине

В Украине в 2021 году прогнозируется урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.

Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий, ссылаясь на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Прогноз урожая 2021 по отдельным культурам:

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Напомним, в 2019 году урожай зерновых составил рекордные 75,2 млн тонн. В 2020-м году урожай зерна и зернобобовых заметно упал из-за плохих погодных условий – до 65,4 млн тонн.

Снижение урожая повлияло на цены на продукты. В частности, сильно подорожали яйца, крупы, подсолнечное масло. Также эксперты считают, что плохой урожай зерновых скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%.

Видео: Сегодня

Когда дорожают продукты, вопрос экономии становится особенно актуальным. Но это не помеха, если хочется порадовать любимых на праздники. Мы собрали для вас идеи недорогих и оригинальных подарков на 8 Марта.

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