Boeing заплатит в США 2,5 млрд долларов из-за лжи

Обман о модели 737 MAX привел к авиакатастрофам Lion Air и Ethiopian Airlines

Американская авиастроительная корпорация Boeing заплатит в американскую казну более 2,5 млрд долларов в рамках урегулирования по делу о мошенничестве, которое привело к крушениям двух пассажирских лайнеров 737 MAX.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюст США.

В рамках сделки Boeing выплатит семьям погибших 1,77 млрд долларов, создаст фонд помощи жертвам авиакатастроф на 500 млн и заплатит еще 243,6 млн долларов в виде штрафов за обман.

Во время разбирательства в Boeing признали, что сотрудники корпорации ввели в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Ложь о работе системы коррекции маневрирования MCAS и привела к авиакатастрофам рейсов JT610 авиакомпании Lion Air и ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами которых совокупно стали 346 человек..

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"Сотрудники Boeing выбрали путь прибыли, а не честности, скрывая от FAA существенную информацию о работе своего самолета 737 MAX", – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс.

Исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун назвал данное признанием со стороны компании того, что она "оправдала своих ценностей и ожиданий".

Напомним, что авиакомпании всего мира отказались от эксплуатации Boeing 737 Max 8 после того, как самолеты такой модели потерпели два крушения – 29 октября 2018 года в Яванское море упал лайнер индонезийского перевозчика Lion Air, а 10 марта 2019 произошла авиакатастрофа Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой в Эфиопии. В результате погибли 189 и 157 человек соответственно.

После длительного расследования бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas стала первой в мире, которая возобновила коммерческие полеты на Boeing 737 Max.