10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов

За время пандемии коронавируса, с которой человечество борется по сей день, 10 самых богатых людей мира разбогатели на 540 млрд долларов – этой суммы хватило бы для вакцинации всего населения планеты.

Об этом говорится в исследовании Inequality Virus международной благотворительной организации Oxfam, которое было опубликовано 25 января.

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Также в докладе говорится, что с 18 марта по 31 декабря 2020 года совокупный капитал миллиардеров в мире вырос на 3,9 трлн долларов и сейчас составляет 11,95 трлн. Эта сумма эквивалентна расходам стран G20 на борьбу с пандемией.

В тройку самых богатых людей входят владелец Amazon Джефф Безос, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также владелец компании – производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.

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Для сравнения: прибыли, которую Безос получил к сентябрю, хватило бы, чтобы выдать каждому из 87,6 тыс. сотрудников Amazon 105 тыс. долларов премии.

По подсчетам Oxfam, из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 500 млн человек. Таким образом, тенденция к сокращению числа нищих в мире, которая наблюдалась в последние два десятилетия, остановилась. А на восстановление беднейших стран мира уйдут десятилетия.

На этом фоне организация призывает страны мира изучить вопрос введения налогов на богатство и глобальные корпорации, поскольку реальная мировая экономика находится в состоянии глубочайшей рецессии за столетие.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены самыми развитыми странами мира.