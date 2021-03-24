"Большая стройка" обновит дороги в Луганской и Винницкой областях

В Луганской области началось строительство трассы Лисичанск – Бахмут, а в Винницкой области 20 местных громад обновят свои дороги. Работы пройдут в рамках реализации программы президента "Большая стройка".

Луганская область

Первым дорожным объектом "Большой стройки" в Луганской области стала дорога Т-13-02 "КПП "Танюшовка" – Старобельск – Бахмут", которая является частью маршрута "Лисичанск – Бахмут". На объекте уже работает мощная фреза WIRTGEN 200 (Германия), которая снимает слой старого покрытия толщиной около 100 мм. В дальнейшем к работам будут привлечены асфальтоукладчики VÖGELE.

"Сейчас здесь работают дорожники ООО "Автомагистраль-Юг". Фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники", – цитирует Укринформ луганских дорожников.

Во время ремонта дороги, обещают в Луганском автодоре, ее не будут перекрывать, оставляя движение в одном направлении свободным.

По плану Службы автомобильных дорог в Луганской области, текущий средний ремонт всей дороги Лисичанск – Бахмут планируется завершить не позднее июня 2021 года.

Винницкая область

"В апреле "Автомобильные дороги Украины" начнут проводить комплекс работ по эксплуатационному содержанию и текущему мелкому ремонта в первую очередь на дорогах общего пользования местного значения тех территориальных общин, которые заключили договор о выделении средств", – сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Такие договоры в Винницкой области уже подписали 20 из 63 громад. Они в этом году направят на ремонт местных дорог на условиях софинансирования из Государственного дорожного фонда 21,21 млн грн.

ГП "Служба местных автомобильных дорог в Винницкой области" также берет на себя обязательства по выделению средств в суммах не меньше, чем выделено территориальными общинами на восстановление местных дорог.

По словам Борзова, недостаток средств в Государственном дорожном фонде не позволяет одновременно восстановить всю сеть автомобильных дорог. Речь, в частности, о тех, которые находятся в аварийном состоянии и пролегают рядом или через территорию села (поселка).

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Как отметил глава Винницкой ОГА, 13,44% поступлений от акцизного налога на бензин сегодня зачисляют в бюджет громад – это именно те средства, которые громады могут и должны привлекать к восстановлению дорог.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках президентской программы обновления инфраструктуры планируется до конца 2023 года отстроить всю сеть общегосударственных дорог. Речь идет о более чем 20 тыс. км трасс между крупными городами, за которые отвечает "Укравтодор".

Также в ходе новой программы "Большая реставрация" будут комплексно восстанавливаться объекты культурного наследия, включая строительство и ремонт подъездных дорог.