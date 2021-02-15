"Большая стройка" оказалась главным драйвером строительной отрасли в 2020 году

Строительству удалось выйти в плюс по итогам года

На фоне падения объемов строительства в жилом и нежилом секторе национальная программа "Большая стройка" смогла в 2020 году вывести отрасль в плюс. В итоге строительная отрасль показала рост в 4%.

Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"В прошлом году внутренние проблемы и пандемия коронавируса обрушили динамику жилищного строительства. На этом фоне запущенная в марте 2020 года программа "Большое строительство" смогла вытянуть показатели инфраструктуры и в меньшей мере – нежилого строительства", – отмечают аналитики.

Так, сегмент жилого фонда сократился на 18,5%, а нежилого – на 2,7%. Показатели в нежилом секторе помогли удержать 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект, построенные и реконструированные в областях Украины по программе "Большая стройка".

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Сегмент инфраструктуры за 2020 год вырос на 14,8% благодаря масштабному дорожному строительству. Как отмечает GMK Center, объем работ в дорожной отрасли составил 61,8 млрд грн, а в целом в инфраструктуре – до 120,6 млрд грн. Четкий тренд на рост наблюдается именно с апреля, когда была запущена дорожная часть программы "Большая стройка".

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Исследование уточняет, что инвестиции в инфраструктуру сыграли важную роль в восстановлении экономик разных стран мира. По подсчетам Нацбанка Украины, "Большая стройка" дала 1,4-1,5 пунктов к росту ВВП.

Экономисты группы Ukraine Economic Outlook уточняют, что вложенные в "Большую стройку" 136 млрд грн дали 156 млрд грн косвенного роста в других отраслях, а падение реального ВВП остановилось на уровне 5% вместо 8-9%.

Напомним, по данным "Укравтодора", в 2020 году было восстановлено 4 056 км дорог государственного значения. Это самый высокий показатель за все время независимости Украины.

Также президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине удалось уничтожить 90% так называемых тендерных троллей, которые блокировали тендерные процедуры и, в частности, не давали оперативно строить дороги.