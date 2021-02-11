Брат Илона Маска продал 30 тысяч акций Tesla

Кембалу Маску все еще принадлежат почти 600 тысяч акций компании

Младший брат основателя и гендиректора Tesla Inc Илона Маска, Кимбал, продал порядка 30 тысяч акций компании на сумму 25,6 млн долларов.

Согласно информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, серия из семи сделок состоялась 10 февраля. Средняя стоимость акции при продаже составила 852,12 доллара.

Кимбал Маск является членом совета директоров Tesla Inc. Теперь он владеет 599 740 акциями компании, стоимость которых оценивается примерно в 482,62 млн долларов.

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Он уже не впервые избавляется от акций компаний своего брата. В сентябре прошлого года Кимбал Маск также продал 20 375 акций Tesla (но позже их же и выкупил), а в июне 2019 года – он продал 64 285 акций.

Он также входит в совет директоров космической компании своего брата SpaceX, а также является ресторатором – ему принадлежит американская сеть кафе и бистро The Kitchen.

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины, что привело к росту цены этой криптовалюты и новым рекордам ее стоимости.

А в прошлом году компания Tesla установила новый рекорд продаж – в 2020-м купили 499 550 электрокаров этой марки, что на 36% больше, чем годом ранее.