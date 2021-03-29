Будет хлеб – будет и обед: в Украине стартовала посевная кампания

В 2021-м будет засеяно на 378 тыс. га больше, чем в прошлом году

Пока синоптики обещают взрыв тепла и хорошую погоду, украинские аграрии начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областях засеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу. В частности, хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тыс. га (58% к прогнозу) яровых культур, из которых 84,1 тыс. га (89%) ячменя, 9,9 тыс. га гороха, 1,82 тыс. га пшеницы и 1,75 тыс. га овса.

Площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 ожидается в пределах 28,1 млн га, или на 378 тыс. га больше показателя 2020 года.

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Сев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника – на уровне 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га. Озимых зерновых посеяно на площади 7,96 млн га, при этом на 50% площадей ударила засуха.

Напомним, ранее писалось, что в Украине в 2021 году прогнозируется урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.

Также рассказывалось, что из-за низкого урожая в 2020 году в Украине существенно подорожали продукты первой необходимости – хлеб, молоко, сахар, яйца и масло. Больше смотрите в сюжете: