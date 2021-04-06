Бутенко обвинил НКРЭКУ в публикации фейков об участниках рынка

Регулятор пытается сместить фокус внимания общества со своих ошибок и просчетов, считает Бутенко

НКРЭКУ пытается сместить фокус внимания общества от собственных ошибок и просчетов на участников энергорынка, распространяя в их адрес безосновательные обвинения и фейки. Об этом пишет генеральный директор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в своей колонке для издания "Экономическая правда", сообщает "Obozrevatel".

"Мы становимся свидетелями подхода, который был явно заимствован из социальных сетей и медиа-пропаганды – принцип пост-правды. Действия и заявления комиссии, адвокатирующих депутатов – являются фейками, созданными исключительно для изменения фокуса внимания отрасли и общества", – отметил глава "Д.Трейдинг".

Он подчеркнул, что прошедший отопительный период войдет в историю как едва ли не первый сезон полного провала подготовки, планирования и управления энергосистемой со стороны ответственных органов страны.

"Реальная угроза веерных отключений и потенциальный коллапс отрасли был недопущен исключительным профессионализмом и самоотверженностью украинских энергетиков, атомщиков, шахтеров, диспетчеров и операторов энергосистемы. Органично, что ответственные за провал органы, осуществляющие регулирование отраслью, и прежде всего НКРЭКУ не признают вины", – отметил Бутенко.

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Он добавил, что единственным способом противодействия фейкам НКРЭКУ и отдельным политикам в период пост-правды есть систематическое рассеивание лжи.

Бутенко опроверг обвинения председателя НКРЭКУ и главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики в адрес компании о якобы недостаточных запасах угля и повышенной аварийности блоков.

Он также отметил, что "Д.Трейдинг" обратится к Совету регуляторов Энергосообщества и Секретариату Энергосообщества с соответствующими жалобами о системном нарушении европейских директив и предвзятости в отношении отдельных участников рынка.

"Мы не видим других путей борьбы с распространением фейков, кроме как обращение к европейским арбитрам и выход с правдивой позицией. После каждого фейка я также, по возможности, стараюсь отвечать. И за последние полтора года я убедился, что стоит. По крайней мере на Западе их, со временем, но слышат", – подытожил Бутенко.