Цена бензина и природного газа – что будет влиять на нее в начале 2021 года

Первый квартал 2021 года ожидается сложным для украинцев. Главная причина – январский локдаун. Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года. О том, какой будет цена автобильного горючего и природного газа, – разбирались эксперты издания.

Экономисты ожидают, что бензин вырастет в цене ненамного. Их прогнозы уложились в диапазон 25-26 грн/л. Наиболее пессимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин: по его оценке, топливо подорожает на 3-4%, или +1 грн/л к нынешней цене (25 грн/л обычного, а не премиального бензина марки А-95).

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин говорит:

"Цена нефти окажется в диапазоне 40-60 долл./баррель за марку Brent. Ее колебания и курс доллара будут ключевыми факторами влияния на динамику цен топлива. Между тем в период локдауна и зимних месяцев спрос на автомобильное топливо снижается, поэтому сильных движений цен не ожидаем".

Читайте также: Вырастет ли средняя зарплата украинцев в начале 2021 года – эксперты ответили

Наши аналитики полагают, что импортируемый в Украину природный газ останется достаточно дешевым: порядка 200 долларов за 1000 куб. м. Хотя сейчас его стоимость в Европе примерно на 25% выше – до 250 долларов.

Олег Пендзин объяснил: рост цен на газ в январе компенсируется их стабильностью в феврале и снижением в марте. В итоге и выйдет плюс-минус 200 долларов.

И Шевчишин, и глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский ожидают, что в марте цена газа будет еще ниже – 190 долларов. Предложений на еврорынке, с учетом поставок из США, будет достаточно, а зима не должна быть холодной по причине глобального потепления.

Напомним, ранее экономисты дали прогноз на курс доллара в начале 2021 года и рассказали, есть ли причины для обесценивания гривни.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года".