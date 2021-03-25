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Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс

25 марта, 08:51

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 24 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,87 грн;
1 евро – 32,94 грн;
10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подскочил сразу на 14 копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Это максимум с 3 марта. За неделю – с 18 по 25 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек.

Евро повысился на копейку после падения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта все еще держится ниже психологической отметки в 33 гривни. Эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее.

Стоимость 10 российских рублей 25 марта выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 24 марта, доллар на межбанке подорожал еще на 12 копеек в покупке и продаже (как и накануне). Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,01/33,04 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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