Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% – это рекорд за два года

Спотовая цена на газ в Европе побила рекорд за два года и две недели. Она поднялась до максимума с 28 декабря 2018 года, повысившись сразу на 10% за день. Этот рост стал самым резким за текущую зиму. Он связан с прогнозом серьезного похолодания в Европе. Ожидается, что будет установлен температурный минимум сезона.

Об этом сообщил Интерфакс, опираясь на данные голландской биржи TTF.

Так, цена газа (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до 284 долларов за тысячу кубометров.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

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При этом украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным. "Газпром" может прокачивать в январе через Украину более 150 млн куб. м в сутки. Однако с начала года "Газпром" качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день.

Как известно, с августа 2020 года тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

На фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власть готовит план по их снижению. В Кабмине уже придумали, как снизить цену газа для украинцев.

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