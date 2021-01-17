Цену на газ Кабмин снизит завтра — ОП

Правительство будет принимать решение об установлении предельного тарифа 6,99 грн за 1 куб. м

Завтра, 18 января, в 10:00 состоится внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопрос снижения цены на газ для бытовых потребителей.

Об этом сообщает редакция "Сегодня" со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Правительство примет решение об установлении предельного тарифа на газ 6,99 грн за 1 куб. м, который будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона – до 31 марта текущего года включительно.

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Ранее на онлайн-совещании народных депутатов с представителями Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято решение о снижении цены на транспортировку газа.

Напомним, в Украине началась проверка облгазов с космическими тарифами.

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