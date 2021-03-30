Цены на бензин снова рванут вверх – уже наметились две проблемы

Нынешнее затишье на топливном рынке не продлится долго, считают эксперты

За неделю бензин подорожал всего на 6 копеек за литр, а дизтопливо и вовсе на три копейки. Но несмотря на то, что цены на горючее остановились, вскоре рынок ждут две новые проблемы. От них будет зависеть цена бензина и дизтоплива в ближайшее время.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Первая проблема – новый оператор поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину Coral Energy не сможет оперативно начать поставки из-за проблем процедурного характера.

"Многое будет зависеть от того, когда Coral начнет поставки. Ожидается, что во второй половине апреля, но полностью прежние объемы могут восстановиться к маю, – отметил Рябцев. – Апрель может оказаться напряженным, несмотря на имеющиеся запасы. Тенденции к подорожанию топлива сохраняются".

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Вторая проблема – в мае ожидается остановка на ремонт главных поставщиков бензина и дизеля. Это неминуемо отразится на ценах, так как предложение топлива станет меньше, а спрос на него к концу весны традиционно вырастет.

"Крупнейшие операторы <...> озабочены маем, когда ожидается уход на профилактический ремонт Мозырского НПЗ (Беларусь) – крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину", – сказал Куюн.

Напомним, также силовики взялись за нелегальных торговцев некачественным топливом да еще и без уплаты налогов. О первых успехах смотрите в сюжете:

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