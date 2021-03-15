Цены на доллар и евро катятся вниз: НБУ обновил курс

На вторник, 16 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.03 16.03 Изменение 1 доллар США 27,73 грн 27,63 грн - 0,09 1 евро 33,08 грн 32,95 грн - 0,13

По сравнению со значениями 15 марта доллар подешевел на девять копеек после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 9 по 16 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копейки.

По мнению экспертов, на курс доллара давит угроза нового локдауна. И без того низкий спрос на валюту падает из-за риска введения жестких карантинных ограничений.

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Курс евро на 16 марта откатился еще на 13 копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта снова оказалась ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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