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Цены на доллар и евро катятся вниз: НБУ обновил курс

15 марта, 16:33

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 марта

На вторник, 16 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.0316.03Изменение
1 доллар США27,73 грн27,63 грн- 0,09
1 евро33,08 грн32,95 грн- 0,13

По сравнению со значениями 15 марта доллар подешевел на девять копеек после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 9 по 16 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копейки.

По мнению экспертов, на курс доллара давит угроза нового локдауна. И без того низкий спрос на валюту падает из-за риска введения жестких карантинных ограничений.

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Курс евро на 16 марта откатился еще на 13 копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта снова оказалась ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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