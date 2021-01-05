Цены на газ в Европе устремились к рекорду за два года

Спотовая цена на газ в Европе превысила 250 долларов за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 23 месяца – с конца января 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным похолоданием в странах ЕС, а также сокращением объема поставок как российского, так и сжиженного газа.

Об этом сообщил Интерфакс, опираясь на данные голландской биржи TTF.

Так, в первый день торгов после длинных выходных цена газа росла до 253,5 доллара за тысячу кубометров после 243 на новогодние праздники. Для сравнения, еще в декабре газ торговался в среднем по 202 доллара, а в ноябре – и вовсе по 168 долларов за тысячу кубометров.

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Как известно, с 2021 года обязательная бронь поставок "Газпрома" через Украину уменьшилась со 178 млн до 110 млн кубов в сутки.

Вместе с ценами в Европе дорожает газ и в Украине. Цена топлива для населения с августа зависит от рыночной стоимости на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

Видео: Сегодня

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