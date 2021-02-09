Цены на нефть обновили рекорд за 13 месяцев

Стоимость нефти марки Brent впервые с 7 января 2020 года превысила отметку в 61 доллар за баррель, то есть побила рекорд за 13 месяцев. Только накануне цена нефти пересекла отметку в 60 долларов за баррель.

По данным Investing.com, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:50 по киевскому времени составила 61,1 доллара за баррель – на 0,40 доллара (0,66%) больше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 58,40 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,74%) выше уровня предыдущей сессии. Это максимальный уровень с 12 января 2020 года.

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Котировки растут из-за ожиданий инвесторов, что потребление нефти в мире вернется к докризисному уровню, сообщает Интерфакс. Признаки восстановления спроса видны по всему миру, считают в S&P Global Platts:

Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума.

В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика.

США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", – сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке. Они предупреждают, что улучшение может быть переоценено.

Из-за роста цен на нефть в Украине будет дорожать бензин, считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Пока что оптовые цены на нефтепродукты в нашей стране соответствуют нефти по 53-55 долларов. Подорожание уже не обошло стороной и автогаз:

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